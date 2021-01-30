Правительство выдвинуло кандидатов в совет директоров «Первого канала». Среди них, как передает «Интерфакс», помощник президента, экс-министр экономразвития Максим Орешкин, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, замруководителя аппарата правительства Леонид Левин и три представителя банка ВТБ. Росимуществу поручено обеспечить включение в установленном порядке указанных кандидатов в список для голосования.

Владимир Путин в конце декабря снизил долю государства в АО «Первый канал» с 51% до 34%. Указом президента «Первый канал» исключен из перечня стратегических предприятий и акционерных обществ.