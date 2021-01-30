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20:33, 30 января 2021

Режим работы Филевской линии метро в воскресенье по требованию полиции будет изменен

Режим работы Филевской линии метро в воскресенье по требованию полиции будет изменен. Как сообщает столичный Дептранс, станция «Арбатская» временно будет конечной в связи с закрытием станции «Александровский сад». С 8:00 утра поезда метро не будут останавливаться на семи станциях в центральной части города в окрестностях Лубянки.
Ранее сообщалось, что в Москве ограничат и движение пешеходов в центре в связи с несогласованной акцией.



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