В воскресение в центре Москвы нельзя будет припарковаться в ряде улиц и набережных. Как сообщает Центр организации дорожного движения со ссылкой на требование полиции, запрет распространяется на Моховую улицу, Охотный ряд, Театральный и Китайгородский проезды, Новую площадь, а также на Москворецкую и Кремлевскую набережные.
2021-01-30T20:32:11+03:00
2021-01-30T20:32:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 30 января 2021
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