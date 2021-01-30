В воскресение в центре Москвы нельзя будет припарковаться в ряде улиц и набережных. Как сообщает Центр организации дорожного движения со ссылкой на требование полиции, запрет распространяется на Моховую улицу, Охотный ряд, Театральный и Китайгородский проезды, Новую площадь, а также на Москворецкую и Кремлевскую набережные.