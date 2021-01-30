Власти нескольких европейских стран из-за коронавируса ужесточили правила въезда на свою территорию. Так, Франция, как передает Reuters, с завтрашнего дня вводит запрет на въезд из-за пределов ЕС, кроме неотложных случаев. Для прибывающих из ЕС будет необходим тест на COVID-19. Германия уже сегодня и до 17 февраля за рядом исключений запретила въезд на свою территорию из Великобритании, Португалии, Ирландии, Бразилии и ЮАР. С сегодня же дня Чехия запретила въезд всех иностранцев, кроме приезжающих по работе, учебе, по семейным делам и для лечения. Для всех въезжающих необходимы результаты теста на коронавирус.

Ранее ограничения на въезд иностранцев ввела Финляндия, а Болгария стала требовать у приезжающих отрицательный тест на коронавирус. Нынешние ограничения связаны с распространением в Европе новых штаммов коронавируса — «британского» и «южноафриканского».