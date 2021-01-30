Главный редактор телеграм-канала «Белгород 1» Владимир Корнев арестован на трое суток. Он обвиняется в организации несанкционированной акции 23 января. Сам канал утверждает, что никого к участию в акции не призывал, а напротив, предлагал подписчикам оставаться дома и наблюдать за происходящим в его трансляции.