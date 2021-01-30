Заведения в центре Москвы, которым рекомендовано приостановить работу 31 января, после 19.00 смогут возобновить работу. Об этом РИА «Новости» сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Ранее он сообщал, что на фоне завтрашних несогласованных акций власти Москвы рекомендовали временно закрыться предприятиям общепита и магазинам в центре Москвы.