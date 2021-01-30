В отношении Смирнова составлен протокол на основании призыва в соцсетях к участию в несогласованной акции 23 января

В отношении главреда интернет-издания «Медиазона» Сергея Смирнова составлен протокол на основании размещенного в соцсетях призыва к участию в несанкционированной акции 23 января. Такие разъяснения «Интерфаксу» дали в столичной полиции. Смирнову вменяют повторное нарушение порядка проведения массового мероприятия. Статья, по которой обвиняют главного редактора, предусматривает штрафа до 300 тысяч рублей или административный арест на срок до 30 суток. По словам адвоката, Сергей Смирнов оставлен в отделе полиции на 48 часов до суда.

Ранее сообщалось, что журналист был задержан во время прогулки с ребёнком. Сам он утверждает, что в акции 23 января не участвовал. В поддержку Смирнова уже выступил ряд изданий, в том числе «Эхо Москвы» и интернет-издание «Медуза».

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов также призвал отпустить своего коллегу — главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, задержанного сегодня на 48 часов по статье о неоднократном участии в несанкционированных мероприятиях. Как сообщил Д.Муратов в эфире радиостанции «Эхо Москвы», «Новая газета» выпустила заявление в поддержку Смирнова. Коллектив издания считает, что его задержание неправомерно как с точки зрения закона, так и с позиции гуманности. «Есть несколько факторов. Первый — человеческий, который заключается в том, что Сергей Смирнов выходит из подъезда с маленьким ребенком, его забирают, а ребенка оставляют. Подобное уже было с Ильей Азаром какое-то время назад. Так нельзя действовать. Это против человечности», — отметил Муратов. Второй фактор, по словам журналиста, заключается в «расширительном толковании законодательства, в том числе административного». «Я имею в виду статью 20.2 КоАП о нарушении закона о митингах. Сначала проводятся следственные действия, вызываются адвокаты, происходит распознавание текстов, проводится их экспертиза, и только затем проводится задержание. Смирнов не совершал преступлений против человечности, никого не бил, а занимался правозащитной деятельностью на «Медиазоне», и ему сразу же прилетает задержание. Это омерзительная ситуация. Она не пропорциональна никаким совершенным делам», — подчеркнул Муратов. Он отметил, что «Новая газета» будет требовать освобождения Сергея Смирнова. «Пожалуйста, разбирайтесь в суде. Но из околотка надо отпускать», — заключил Муратов. Редакция «Новой газеты» считает задержание Смирнова попыткой устрашения всех журналистов, освещающих внутреннюю политику России.