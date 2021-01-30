Россиянин Павел Кулижников занял первое место в забеге на 500 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в нидерландском Херенвене. 26-летний Кулижников является пятикратным чемпионом мира, ему принадлежат мировые рекорды на дистанциях 500 и 1000 метров.