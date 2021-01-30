Врачи оценивают состояние восьми пострадавших в ДТП с автобусом в Самарской области как тяжелое. Как сообщается в Twitter департамента информационной политики региона, шесть человек подключены к аппаратам ИВЛ. ДТП произошло накануне вечером на трассе М-5 «Урал» — столкнулись грузовик, легковой автомобиль и пассажирский автобус. Погибли 12 человек. В Самарской и Ульяновской областях власти объявили завтрашний день траурным.
2021-01-30T19:38:00+03:00
2021-01-30T19:38:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:38, 30 января 2021
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