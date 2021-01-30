Врачи оценивают состояние восьми пострадавших в ДТП с автобусом в Самарской области как тяжелое. Как сообщается в Twitter департамента информационной политики региона, шесть человек подключены к аппаратам ИВЛ. ДТП произошло накануне вечером на трассе М-5 «Урал» — столкнулись грузовик, легковой автомобиль и пассажирский автобус. Погибли 12 человек. В Самарской и Ульяновской областях власти объявили завтрашний день траурным.