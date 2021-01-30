Суд во Владимире отправил под домашний арест журналиста местного издания «Томикс» Александра Степанова. Против него возбуждено дело о публичных призывах к экстремистской деятельности. Как передает ТАСС, в четверг ряд телеграм-каналов сообщил о задержании Степанова, однако тем же вечером он был отпущен домой. Как сообщили ТАСС в суде, накануне журналист разместил в «Твиттере» запись с призывом к расправе над членами партии «Единая Россия». Позже запись была удалена.
2021-01-30T19:37:58+03:00
2021-01-30T19:37:58+03:00
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19:37, 30 января 2021
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