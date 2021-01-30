У Станислава Ахмедова, которого обвиняют в избиении полицейского 23 января в Москве, обнаружили военную экипировку

Следователи обнаружили у Станислава Ахмедова, арестованного по обвинению в избиении полицейского в ходе несанкционированной акции 23 января в Москве, ножи и военную экипировку. Об этом ТАСС рассказала представитель столичного управления СК Юлия Иванова. Ахмедов стал восьмым задержанным за противоправные действия на акции 23 января в Москве.