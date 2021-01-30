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Эксклюзив Эха 19:32, 30 января 2021

31 января в центре Москвы будут закрыты часть магазинов и кафе

31 января в центре Москвы будут закрыты часть магазинов и кафе. В том числе «Детский мир» на Лубянке, торговые центры и рестораны рядом с Лубянской площадью. Об этом «Эху Москвы» сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. В то же время Дептранс Москвы в своем Telegram-канале предупредил, что в воскресенье с начала движения и до особых распоряжений полиции будут изменены 24 маршрута общественного транспорта в центре города. 7 станций метро в районе Лубянки поезда будут проходить без остановки. Вход и выход на них будут закрыты.

На воскресенье запланирована несогласованная властями акция сторонников оппозиционного политика Алексея Навального.



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