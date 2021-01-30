31 января в центре Москвы будут закрыты часть магазинов и кафе. В том числе «Детский мир» на Лубянке, торговые центры и рестораны рядом с Лубянской площадью. Об этом «Эху Москвы» сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. В то же время Дептранс Москвы в своем Telegram-канале предупредил, что в воскресенье с начала движения и до особых распоряжений полиции будут изменены 24 маршрута общественного транспорта в центре города. 7 станций метро в районе Лубянки поезда будут проходить без остановки. Вход и выход на них будут закрыты.

На воскресенье запланирована несогласованная властями акция сторонников оппозиционного политика Алексея Навального.