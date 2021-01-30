Часть магазинов и кафе в центре Москвы будут закрыты завтра в связи с несанкционированными акциями протеста

Часть магазинов и кафе в центре Москвы будут закрыты завтра в связи с запланированными несанкционированными акциями протеста. Об этом «Эху» сказал руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. В интервью РИА «Новости» Немерюк пояснил, что закрытие магазинов в центре Москвы во время акций носят рекомендательный характер. По его словам, ГУМ, ЦУМ, и ТЦ Охотный ряд сами решили в воскресение закрыться. Немерюк уточнил, что рекомендации о закрытии 31 января предусмотрены для тех заведений, который условно находятся в 100-метровой зоне от Лубянки.

Также будут закрыты станции Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянка и Китай-город, сообщило ранее столичное ГУВД.