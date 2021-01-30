Главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов оставлен под стражей на 48 часов

Смирнова задержали около его дома, когда он вышел гулять с сыном. Ребенок при этом остался с коллегами. Журналиста же доставили в Тверской отдел полиции Москвы. Он успел сообщить об этом «Медиазоне». Несколько позже в отделение подъехал его адвокат Алан Гамазов. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Смирнова обвиняют по статье о нарушении установленного порядка проведения собраний и митингов, хотя сам журналист уверяет, что 23 января, когда и прошли массовые несанкционированные акции, он находился дома и ничего об этом не писал. Несколькими днями ранее в квартире у Смирнова провели обыск, изъяв жесткий диск компьютера.

В поддержку реактора Медиазоны" уже выступили «Эхо Москвы», телеканала «Дождь», «Открытые медиа», «Проект» и другие СМИ. За ситуацией следят в Союзе Журналистов России, где обещали связаться с МВД и предоставить коллеге юридическую помощь. Тем временем возле здания ГУ МВД на Петровке в Москве задержан журналист Кирилл Петров. Он стоял в пикете в поддержку главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова.

По словам адвоката Смирнова Алана Гамазова, судебное заседание по этому делу может пройти уже 31 января. Журналисту грозит до 30 суток административного ареста.