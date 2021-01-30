Представитель ВОЗ: Вакцина от коронавируса должна быть доступна для всех

Вакцина от коронавируса должна быть доступна для всех. Страны, имеющие доступ к стабильным поставкам препарата, должны помочь менее преуспевающим государствам. С таким призывом выступила представитель ВОЗ Маргарет Харрис. По данным организации, в мире уже более 102 млн зараженных коронавирусом, умерли свыше 2 млн.