На 84-м году жизни умерла Алла Йошпе. Об этом в Фейсбуке сообщила писательница Мария Арбатова. Эстрадная исполнительница выступала в дуэте со своим мужем Стаханом Рахимовым. В 2002 году они оба стали Народными артистами России.