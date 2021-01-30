На 84-м году жизни умерла Алла Йошпе. Об этом в Фейсбуке сообщила писательница Мария Арбатова. Эстрадная исполнительница выступала в дуэте со своим мужем Стаханом Рахимовым. В 2002 году они оба стали Народными артистами России.
2021-01-30T18:35:14+03:00
2021-01-30T18:35:14+03:00
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18:35, 30 января 2021
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