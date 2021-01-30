Бары и рестораны в центральной части Москвы могут работать по обычному графику в ночь с 30 на 31 января

Бары и рестораны в центральной части Москвы могут работать по своему обычному графику в ночь с 30 на 31 января. Вместе с тем, как сообщил «Интерфакс» глава департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк, власти рекомендуют учреждениям общепита приостановить работу в воскресение с 11:00 до 19.00. Накануне глава департамента сообщал, что в центре Москвы в воскресение также ограничат продажу напитков в стеклянной таре.