Бары и рестораны в центральной части Москвы могут работать по обычному графику в ночь с 30 на 31 января

Бары и рестораны в центральной части Москвы могут работать по своему обычному графику в ночь с 30 на 31 января. Вместе с тем, как сообщил «Интерфакс» глава департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк, власти рекомендуют учреждениям общепита приостановить работу в воскресение с 11:00 до 19.00. Накануне глава департамента сообщал, что в центре Москвы в воскресение также ограничат продажу напитков в стеклянной таре.
2021-01-30T18:34:32+03:00
2021-01-30T18:34:32+03:00
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18:34, 30 января 2021
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