Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала граждан не нарушать закон и не участвовать в незаконных публичных акциях. По ее словам, свобода слова и право на публичные акции могут быть реализованы только в порядке, предусмотренном законом. Москалькова также просит полицию и Росгвардию не использовать насильственные методы и спецсредства на протестных акциях.

В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД также напомнили об уголовной ответственности за массовые беспорядки.