Российские саночники были дисквалифицированы за то, что во время заезда на чемпионате мира помогали себе руками

Российские саночники Всеволод Кашкин и Константин Коршунов были дисквалифицированы за то, что во время заезда на чемпионате мира на дистанции помогали себе руками.

Серьезная ошибка на сложной трассе в немецком Кенигсзее привела к падению российского дуэта, но Константину и Всеволоду все же удалось удержаться в санях и продолжить спуск, хотя скорость катастрофически падала. Результат не мог быть высоким, однако, чтобы попытка оказалась зачетной, финишную черту нужно было все-таки пересечь. На беду россиян на всех мировых трассах она расположена на контруклоне, то есть в подъем. За несколько метров до цели сани и вовсе остановились, и ребята принялись помогать себе руками, что запрещено правилами, поэтому судья, перегнувшись через бортик, желоба остановил их. Впрочем, он мог этого не делать, поскольку дисквалификация все равно была неизбежной. В официальной формулировке указывается, что наш дуэт финишировал с помощью дополнительных усилий.

Всеволод Кашкин и Константин Коршунов – действующие чемпионы Европы в эстафете. В рамках чемпионата мира в спринте они показали только 12 результат.