Близкий друг президента, предприниматель Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем дворца под Геленджиком. В расследовании политика Алексея Навального, которое посмотрели уже более 100 миллионов раз, утверждается, что принадлежит резиденция Владимиру Путину, а построена она на деньги людей из его ближайшего окружения.

Миллиардер Аркадий Ройтенберг утверждает, что именно он является бенефициаром дворца на мысе Идокопас – приобрел его несколько лет назад с целью сделать там отель. Как бизнесмен рассказал в интервью telegram-каналу Mash, место располагает к тому, чтобы открыть там именно гостиницу.

Ротенберг отметил, что пока оценивает состояние стройки как неудовлетворительное. Бизнесмен подчеркнул, что ничего незаконного в этом проекте нет. Отвечая на вопрос, почему он раньше не рассказал, что владеет резиденцией, Ротенберг сослался на человеческий фактор, скандал. И добавил, что на нем и так санкции. Ранее в Telegram-кале Mash опубликовали видео-обзор дворца изнутри, а позже похожий сюжет вышел на одном из федеральных каналов. В нем также говорилось, что здание станет апарт-отелем. В расследовании Алексея Навального же говорится, что дворец строят для президента Владимира Путина, весь проект оценивается в 100 миллиардов рублей, его в ролике называют самой большой взяткой. Позже многие подрядчики подтвердили, что это резиденция российского лидера. При этом в Кремле с самого начала заявляли, что он к ней отношения не имеет – владельцами являются предприниматели, имена которых Кремль разглашать не имеет права. В ФСБ бесполетную зону надо объектом объяснили возросшей активностью НАТО.

Напомним, что после ареста Алексея Навального и выхода этого расследования по всей стране прошли самые масштабные акции протеста за многие годы. На них задержали рекордное количество человек – около 4 тысяч.