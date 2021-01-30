Уполномоченный по правам ребёнка в Петербурге сравнила организаторов несогласованных акций с фашистами

Уполномоченный по правам ребёнка в Петербурге Анна Митянина предостерегла детей и родителей от участия в несогласованных акциях и сравнила их организаторов с фашистами.

Омбудсмен Анна Митянина призвала петербуржцев не брать детей на мероприятия, которые она назвала противозаконными, а также объяснить подросткам циничность действий организаторов. По мнению Митяниной, им нужны сакральные жертвы: «только фашисты пускали женщин и детей на первый план живым щитом, а сами прятались за их спинами». Агентство «Росбалт» сообщает, что в одной из петербургских школ уже сегодня детей задержали после уроков из-за, якобы, неспокойной обстановки в городе. Отметим, что в центр Петербурга с утра выдвигают силовиков в защитной экипировке. Они строятся на улицах и площадях, по которым в конце прошлой недели шли участники акции в поддержку политика Алексея Навального.

Ранее полиция предупредила, что будет пресекать любые попытки провести несогласованное публичное мероприятие. А прокуратура напомнила об ответственности для нарушителей.