МВД накануне завтрашних несанкционировнных митингов напоминает гражданам об ответственности за участие в беспорядках. Тем временем другие надзорные органы обратили внимание на базу данных в интернете, где публикуется личная информация о сотрудниках Росгвардии.

В полиции объявили, что организаторы завтрашних несогласованных митингов в разных городах призывают своих сторонников к насильственным действиям в отношении представителей власти. В этих условиях вырастает риск провокаций, которые не останутся без ответа, — говорила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

В связи с завтрашними акциями сотрудники силовых органов перекроют всю зону вокруг Кремля, временно закроют восемь станций метро в центре города и ограничат движения по большим улицам, которые ведут от Садового кольца, например по Маросейке, Мясницкой или Петровке.

Тем временем в Роскомнадзоре обратили внимание на то, что в мессенджере «Телеграм» появился канал, который разглашает личные данные людей в форме без их согласия. Чиновники направили обращение в администрацию онлайн-сервиса, где отмечается, что распространение таких данных недопустимо и нарушает российские законы. Пока что представители мессенджера это обращение не комментировали.

Название канала, о котором идёт речь, в сообщении Роскомнадзора не указано. Ранее газета «Коммерсант» писала, что на него подписаны более 8-ми тысяч человек.