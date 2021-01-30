На Сергея Смирнова полиция составила протокол о повторном нарушении порядка проведения массового мероприятия

На главреда сайта «Медиазона» Сергея Смирнова полиция составила протокол о повторном нарушении порядка проведения массового мероприятия. Санкция данной статьи предусматривает до 30 суток административного ареста. Защита главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова намерена доказать, что 23 января журналист не участвовал в несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Алан Гамазов. «Ему предъявили часть 8 статьи 20.2 — «неоднократное участие в несанкционированных мероприятиях». В настоящий момент он находится в ОВД «Тверское» и будет задержан на 48 часов до судебного решения. На сегодняшний день информация, что 23 числа он вообще никуда не выходил, весь день находился дома. Защита собирается этот вопрос доказывать, в какие он паблики писал, в каких прямых включениях участвовал, будем это поднимать. Участия ни в каких массовых мероприятиях он не принимал», — сказал он. Алан Гамазов добавил, что защита также будет обжаловать задержание журналиста.

Главного редаткора «Медиазоны» Сергея Смирнова задержали во время прогулки с сыном. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» редактор «Медиазоны» Егор Сковорода. «Мы договорились погулять, я подошел к подъезду Смирнова, они вышли с сыном. Смирнов говорит, какой-то странный человек стоит у подъезда оперского вида, мы подумали, мало ли, совпадение, пошли дальше, завернули за угол и тут трое или четверо полицейских в форме выбегают и задерживают, они как-то невнятно сказали, по статье о несанкционированной акции. Ребенка оставили нам и его увезли в ОВД «Тверской». Пока непонятно, в чем конкретно его собираются обвинить, видимо, за какие-то твиты, хотя у него не было никаких твитов про предстоящие митинги. Совершенно безумная и незаконная ситуация. Смирнов журналист, а не активист, и никакие митинги он не организовывал и не призывал», — сказал Егор Сковорода.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов от имени радиостанции обращает внимание на внеправовой характер задержания журналиста под абсолютно надуманным и не имеющим отношения к реальности предлогом. Радиостанция «Эхо Москвы» выражает свою солидарность с Сергеем Смирновым и настаивает на его освобождении.

В поддержку Сергея Смирнова выступила и «Новая Газета. По словам, главреда издания Дмитрия Муратова, задержание Смирнова неправомерно ни с точки зрения закона, ни с моральных позиций. Редакция «Новой газеты» считает задержание Смирнова попыткой устрашения всех журналистов, освещающих внутреннюю политику России. В поддержку Смирнова также выступило интернет издание «Медуза».