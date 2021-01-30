Z Архив новостей новости
5 9 6 897
Эксклюзив Эха 18:07, 30 января 2021

На Сергея Смирнова полиция составила протокол о повторном нарушении порядка проведения массового мероприятия

На главреда сайта «Медиазона» Сергея Смирнова полиция составила протокол о повторном нарушении порядка проведения массового мероприятия. Санкция данной статьи предусматривает до 30 суток административного ареста. Защита главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова намерена доказать, что 23 января журналист не участвовал в несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Алан Гамазов. «Ему предъявили часть 8 статьи 20.2 — «неоднократное участие в несанкционированных мероприятиях». В настоящий момент он находится в ОВД «Тверское» и будет задержан на 48 часов до судебного решения. На сегодняшний день информация, что 23 числа он вообще никуда не выходил, весь день находился дома. Защита собирается этот вопрос доказывать, в какие он паблики писал, в каких прямых включениях участвовал, будем это поднимать. Участия ни в каких массовых мероприятиях он не принимал», — сказал он. Алан Гамазов добавил, что защита также будет обжаловать задержание журналиста.

Главного редаткора «Медиазоны» Сергея Смирнова задержали во время прогулки с сыном. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» редактор «Медиазоны» Егор Сковорода. «Мы договорились погулять, я подошел к подъезду Смирнова, они вышли с сыном. Смирнов говорит, какой-то странный человек стоит у подъезда оперского вида, мы подумали, мало ли, совпадение, пошли дальше, завернули за угол и тут трое или четверо полицейских в форме выбегают и задерживают, они как-то невнятно сказали, по статье о несанкционированной акции. Ребенка оставили нам и его увезли в ОВД «Тверской». Пока непонятно, в чем конкретно его собираются обвинить, видимо, за какие-то твиты, хотя у него не было никаких твитов про предстоящие митинги. Совершенно безумная и незаконная ситуация. Смирнов журналист, а не активист, и никакие митинги он не организовывал и не призывал», — сказал Егор Сковорода.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов от имени радиостанции обращает внимание на внеправовой характер задержания журналиста под абсолютно надуманным и не имеющим отношения к реальности предлогом. Радиостанция «Эхо Москвы» выражает свою солидарность с Сергеем Смирновым и настаивает на его освобождении.

В поддержку Сергея Смирнова выступила и «Новая Газета. По словам, главреда издания Дмитрия Муратова, задержание Смирнова неправомерно ни с точки зрения закона, ни с моральных позиций. Редакция «Новой газеты» считает задержание Смирнова попыткой устрашения всех журналистов, освещающих внутреннюю политику России. В поддержку Смирнова также выступило интернет издание «Медуза».



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 25 января Поздравить…

5 234 6 5574 25.01
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Поминовение глумлением Такая крайняя степень проявления антисемитизма на псевдоинтеллектуальном уровне: мечта о погромах сублимируется в осквернении памяти замученных нацистами. Малопочтенное в мире занятие и даже не безопасное…

5 253 6 14917 27.01
Новости

Миллиардер Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром так называемого дворца в Геленджике В интервью телеграм-каналу Mash бизнесмен сказал, что здание будет перестроено в апарт-отель, который откроется через полтора-два года…

5 85 6 5346
Новости

Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг / фото: Михаил Метцель / ТАСС Близкие друзья Владимира Путина, по данным прессы, могут публично заявить, что дворец под Геленджиком принадлежит им Источник интернет-издания Znak.com утверждает, что это сделают либо братья Борис и Аркадий Ротенберги, либо член совета директоров «Сибура» и «Новатэка» Геннадий Тимченко…

5 98 6 27947
Новости

Михаил Ходорковский рассказал о разговоре с людьми, строившими «дворец Путина» Ходорковский считает несостоятельным и смешным то, что было озвучено Путиным в ответ на вопрос про дворец…

5 52 6 34260
Блоги

Мосгортранс: Завтра по требованию полиции изменятся маршруты наземного транспорта в центре Будьте внимательны, возможны дополнительные ограничения. Следите за объявлениями водителей…

5 60 6 6183 12:55
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Как нам победить Путина Силовая реакция на мирный протест – это диагноз для власти, которая боится народа и ненавидит народ. Власти не могут представить себе разговор с людьми на равных…

5 59 6 7228 14:09
8читать ;смотреть
Блоги

Анна Кузнецова Уполномоченный по правам ребенка в России

В России на акциях протеста задержали 300 подростков На акции дети в основном пришли из-за любопытства. Их задерживали до прибытия родителей, маленьких полиция старалась как можно скорее вытащить из толпы, чтобы спасти от трагедий, которых, к счастью не случилось…

5 106 6 16652 23.01
Блоги

Леонид Гозман политик

Зачем они избыточно жестоки? Попытка посмотреть на происходящее глазами власти Наказывать чуть не убившего женщину «Колю», конечно, нельзя. Наоборот, его желательно поощрить, причем так, чтобы об этом знал весь корпус карателей. В результате все «коли» получают право избивать кого угодно, наказания не опасаясь…

5 255 6 33959 07:38
Новости

Чиновники заинтересовались детьми жительницы Ленинградской области, которую на акции ударил в живот полицейский Сама же она до сих пор находится в больнице…

5 104 6 41231
Блоги

Евгений Ройзман политик

Чьих будете? Просто реши для себя: ты на стороне тех, которые убивают, или тех, кого убивают? Ты за тех, кто бьёт людей, или за тех, кого бьют?..

5 192 6 28888 11:09
Блоги

Алексей Мельников публицист

Уклониться от удара 31 января не стоит выходить на акции, попадать в приготовленную ловушку. Все, что протестующие хотели показать властям, уже показано. Все сказано…

5 103 6 16443 07:54
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Массовые протесты и современный мир Нынешние протесты сильно проигрывают гражданскому движению второй половины XX века именно отсутствием собственной политической составляющей…

5 88 6 13994 26.01
Новости

Алексей Навальный выпустил новое обращение из СИЗО По его словам, если на улицы выйдут два процента зрителей фильма «Дворец для Путина», этого будет достаточно, чтобы, как он выразился, «привести в чувство завсегдатаев аквадискотеки»...

5 63 6 53037
Блоги

Блог «Новой газеты»

«Символ беззакония, жестокости и нравственного разложения» Открытое письмо детей и внуков участников советского Атомного проекта в связи с планируемой установкой фигуры Берии на ВДНХ…

5 69 6 11621 29.01
Блоги

+ Учителям Ленобласти рассказали, что «Холокоста не было» 06:05 Учителям Ленобласти рассказали, что «Холокоста не было» Это вебинар от комитета по образованию «Урок Памяти Жертв Холокоста и воинов Красной Армии, освободителей Аушвица»...

5 189 6 31823 26.01
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

фото ТАСС Бизнесмен Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем дворца в Геленджике Миллиардер, которого СМИ часто называют другом Путина, сказал об этом в интервью телеграм-каналу Mash…

5 157 6 39964
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это же перемена правил игры. Потому что, оказывается, ходить на протесты — это модно и сексуально, и это привлекает половых партнеров…

5 109 6 152215 23.01
#слушать 46:42 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Если европейские санкции будут введены, они помогут освободить Алексея Навального?
5 58 6 14632 24.01
Блоги

Геннадий Гудков политик

Цугцванг Путина Все то, что мы видим сегодня, есть результат той огромной ошибки. Дальше будет только хуже…

5 221 6 510605 24.01
Блоги

Игорь Николаев экономист

+ Как сегодня перераспределяется национальное богатство в России Как сегодня перераспределяется национальное богатство в России История с дворцом в Геленджике заставляет смотреть на глубинные экономические процессы, происходящие в нашей стране…

5 218 6 285216 26.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8973705
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4794966

Сегодня в эфире