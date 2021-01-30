Владимир Путин назначил врио главы федеральной территории «Сириус» Андрея Столярова. На федеральной территории размещен образовательный центр «Сириус». Территория создана на основании обновленной Конституции и является экономически самостоятельной, со своим бюджетом и имуществом.
2021-01-30T17:41:17+03:00
2021-01-30T17:41:17+03:00
https://echo.msk.ru/news/2782577-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:41, 30 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Зачем они избыточно жестоки? Попытка посмотреть на происходящее глазами власти Наказывать чуть не убившего женщину «Колю», конечно, нельзя. Наоборот, его желательно поощрить, причем так, чтобы об этом знал весь корпус карателей. В результате все «коли» получают право избивать кого угодно, наказания не опасаясь…