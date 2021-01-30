Посольство США опубликовало маршруты протестных акций 23 января в целях обезопасить американцев в Москве. Такие разъяснения телеканалу «Дождь» дал американский посол в России Джон Салливан. Как пояснил дипломат, позиция дипмиссии состоит в том, что граждане США не должны ходить на митинги в России — ни на провластные, ни на оппозиционные, поскольку всегда есть вероятность того, что из мирного собрания демонстрация может превратиться в немирное». МИД России ранее счел публикацию маршрутов оппозиционеров вмешательством во внутренние дела России.
2021-01-30T17:39:55+03:00
2021-01-30T17:39:55+03:00
https://echo.msk.ru/news/2782575-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:39, 30 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Зачем они избыточно жестоки? Попытка посмотреть на происходящее глазами власти Наказывать чуть не убившего женщину «Колю», конечно, нельзя. Наоборот, его желательно поощрить, причем так, чтобы об этом знал весь корпус карателей. В результате все «коли» получают право избивать кого угодно, наказания не опасаясь…