Посольство США опубликовало маршруты протестных акций 23 января в целях обезопасить американцев в Москве. Такие разъяснения телеканалу «Дождь» дал американский посол в России Джон Салливан. Как пояснил дипломат, позиция дипмиссии состоит в том, что граждане США не должны ходить на митинги в России — ни на провластные, ни на оппозиционные, поскольку всегда есть вероятность того, что из мирного собрания демонстрация может превратиться в немирное». МИД России ранее счел публикацию маршрутов оппозиционеров вмешательством во внутренние дела России.