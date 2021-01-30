В деле о перекрытии улиц на акции 23 января в Москве появились потерпевшие компании. В сообщении столичного управления МВД компании, признанные потерпевшими, не называются. Говорится лишь, что их представители допрошены, как и водители, чьи транспортные средства были блокированы участниками акции.

После акций 23 января в Москве были заведены уголовные дела и по другим статьям. В том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил — среди его фигурантов несколько соратников Алексея Навального и брат политика Олег. По делу о вовлечении несовершеннолетних в розыск объявлен руководитель штабов Навального Леонид Волков.