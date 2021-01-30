Роскомнадзор потребовал от Telegram прекратить незаконное распространение персональных данных граждан России

Роскомнадзор потребовал от мессенджера Telegram прекратить незаконное распространение персональных данных граждан России. Ранее сообщалось, что мессенджер деанонимизирует сотрудников полиции и Росгвардии, участвовавших в силовом разгоне несанкционированной протестной акции 23 января. О реакции самого Телеграма пока не сообщалось. Ранее Роскомнадзор пригрозил гигантскими штрафами соцсетям TikTok, Facebook, Telegram и «В контакте» за распространение призывов к несогласованным мероприятиям.