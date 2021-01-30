На главреда «Медиазоны» полиция составила протокол о повторном нарушение порядка проведения массового мероприятия

На главреда сайта «Медиазона» полиция составила протокол о повторном нарушение порядка проведения массового мероприятия. Санкция данной статьи предусматривает до 30 суток административного ареста. Как рассказал «Эху Москвы» адвокат Алан Гамазов, Сергея Смирнова, скорее всего, оставляют на ночь в отделении полиции.

Смирнов был задержан сегодня днем во время прогулки с ребёнком. Сам журналист утверждает, что в протестной акции 23 января не участвовал и весь день был дома.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов от имени радиостанции выразил солидарность с Сергеем Смирновым и потребовал его немедленного освобождения. Заявление Венедиктова выложено на сайте «Эха».