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17:09, 30 января 2021

Александр Большунов выиграл вторую гонку в рамках этапа Кубка Мира в шведском Фалуне

Александр Большунов выиграл вторую гонку в рамках этапа Кубка Мира в шведском Фалуне. Несмотря на падение, он первенствовал в масс-старте.

Трасса в Швеции весьма сложна: крутые повороты и опасные спуски на ней не редкость. Один из них едва не стал роковым. Большунов оказался в завале и упал, но, к счастью, этим дело и ограничилось. По словам лидера сборной России, сказанным в эфире Матч ТВ, удача была в том, что сзади в него никто не врезался. Большунов поднялся и довольно быстро догнал лидеров, благо группа была весьма плотной. Норвежцы попытались этим воспользоваться, но большого отрыва создать им не удалось. За километр до финиша Большунов пошел в атаку. Норвежец Пал Голдберг оказался единственным, кто ответил на его рывок, а чуть дальше дуэт догонял Йоханнес Клэбо. На финише Большунов сохранил разрыв, но было видно, что силы на исходе и, продлись гонка еще сотню-другую метров, норвежцы могли его обойти. Тем не менее, расчет оказался верным. Большунов победил и сохранил лидерство в Кубке Мира.

В первой десятке общего зачета Кубка Мира – семь россиян. Большунов первый. Второе место у Ивана Якимушкина.



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