Расследователи Bellingcat изучают загадочные смерти двух сотрудников РУСАДА

Расследователи группы Bellingcat, установившие отравителей политика Алексея Навального, изучают загадочные смерти двух сотрудников РУСАДА. Они скончались с разницей в 10 дней в разгар антидопингового скандала.

Расследователи Bellingcat полагают, что сотрудники ФСБ могут быть причастны к смертям экс-председателя исполнительного комитета Российского антидопингового агентства Вячеслава Синева и бывшего исполнительного директора РУСАДА Никиты Камаева. В эфире телеканал «Дождь» журналист Христо Грозев рассказал, что его команда анализирует перемещения группы, и если будет достаточно совпадений, Bellingcat обнародует информацию.

Синев скончался в феврале 2016 года, буквально через десять дней умер Камаев. Обоим только исполнилось 50 лет, их смерть объяснили естественными причинами. Однако еще тогда Юрий Гансу, возглавлявший РУСАДА, говорил, что, цитата, «два человека просто так не могут уйти из жизни». Тем более что произошло это на фоне громкого скандала, в ходе которого деятельность РУСАДА по настоянию Всемирного антидопингового агентства была приостановлена по подозрению в причастности к сокрытию фактов употребления спортсменами допинга. Тогда руководству агентства в полном составе пришлось уйти в отставку. Как рассказывал спустя время глава Московской лаборатории Григорий Родченков, его также предупреждали, что в Москве для него готовят самоубийство.

Несколько дней назад Bellingcat совместно с изданием The Insider опубликовали расследование о других возможных жертвах отравителей из ФСБ – среди них журналист, активист и лидер провластного политического движения.