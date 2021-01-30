Главный редактор и издатель «Медиазоны» Сергей Смирнов оставлен в полиции на 48 часов до суда. Его задержали за неоднократное нарушение правил проведения митингов в связи с акциями протеста 23 января. Смирнов не участвовал в этих мероприятиях, такую позицию «Эху» высказал его адвокат Алан Гамазов. «Ему предъявили часть 8 статьи 20.2 — «неоднократное участие в несанкционированных мероприятиях». В настоящий момент он находится в ОВД «Тверское» и будет задержан на 48 часов до судебного решения. На сегодняшний день информация, что 23 числа он вообще никуда не выходил, весь день находился дома. Защита собирается этот вопрос доказывать, в какие он паблики писал, в каких прямых включениях участвовал, будем это поднимать. Участия ни в каких массовых мероприятиях он не принимал», — сказал он. Гамазов добавил, что Сергея Смирнова задержали возле дома, полицейские при этом представились и вели себя корректно.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов от имени радиостанции обращает внимание на внеправовой характер задержания журналиста под абсолютно надуманным и не имеющим отношения к реальности предлогом. Радиостанция «Эхо Москвы» выражает свою солидарность с Сергеем Смирновым и настаивает на его освобождении.