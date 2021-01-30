Миллиардер Аркадий Ротенберг сказал интернет-изданию Mash, что это он является владельцем дворца в Геленджике, который приписывают Путину. Предприниматель утверждает, что решил признаться из-за широкого общественного резонанса вокруг этой постройки. По слова Ротенберга, он приобрёл это здание несколько лет назад.

Между тем интернет-издание The Insider выяснило, что главный редактор и совладелец Mash Максим Иксанов, выпустивший репортаж из «дворца Путина», а потом взявший интервью у Ротенберга живет в доме управделами президента. Квартира, как утверждает The Insider оформлена на его отца Тахира Иксанова — бывшего директора Большого театра.