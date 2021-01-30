Российский лыжник Александр Большунов победил в масс-старте на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. На второй половине дистанции Большунов упал и откатился на 38-е место, но спустя несколько километров сумел вернуться в лидирующую группу.
2021-01-30T16:37:56+03:00
2021-01-30T16:37:56+03:00
https://echo.msk.ru/news/2782523-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:37, 30 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Зачем они избыточно жестоки? Попытка посмотреть на происходящее глазами власти Наказывать чуть не убившего женщину «Колю», конечно, нельзя. Наоборот, его желательно поощрить, причем так, чтобы об этом знал весь корпус карателей. В результате все «коли» получают право избивать кого угодно, наказания не опасаясь…