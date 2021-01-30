Группа Bellingcat расследует гибель двух экс-сотрудников РУСАДА. Об этом телеканалу «Дождь» рассказал журналист-расследователь Христо Грозев. Вячеслав Синев и Никита Камаев занимали высокие посты в российском антидопинговом агентстве и на фоне допингового скандала умерли в феврале 2016 года с разницей в 10 дней. Осенью 2017 года Юрий Ганус, на тот момент глава РУСАДА, заявил, что «два человека просто так не могут уйти из жизни».