Группа Bellingcat расследует гибель двух экс-сотрудников РУСАДА. Об этом телеканалу «Дождь» рассказал журналист-расследователь Христо Грозев. Вячеслав Синев и Никита Камаев занимали высокие посты в российском антидопинговом агентстве и на фоне допингового скандала умерли в феврале 2016 года с разницей в 10 дней. Осенью 2017 года Юрий Ганус, на тот момент глава РУСАДА, заявил, что «два человека просто так не могут уйти из жизни».
2021-01-30T16:37:42+03:00
2021-01-30T16:37:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:37, 30 января 2021
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