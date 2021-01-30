МВД призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января. Как заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк, власти допускают провокации со стороны организаторов и активных участников, направленные на нарушение общественного порядка. Представитель МВД подчеркнула, что нарушители порядка на несогласованных акциях будут задержаны и привлечены к ответственности. В ряде регионов России продолжают действовать ограничительные меры по коронавирусу.
2021-01-30T16:37:02+03:00
2021-01-30T16:37:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:37, 30 января 2021
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Зачем они избыточно жестоки? Попытка посмотреть на происходящее глазами власти Наказывать чуть не убившего женщину «Колю», конечно, нельзя. Наоборот, его желательно поощрить, причем так, чтобы об этом знал весь корпус карателей. В результате все «коли» получают право избивать кого угодно, наказания не опасаясь…