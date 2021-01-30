МВД призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января. Как заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк, власти допускают провокации со стороны организаторов и активных участников, направленные на нарушение общественного порядка. Представитель МВД подчеркнула, что нарушители порядка на несогласованных акциях будут задержаны и привлечены к ответственности. В ряде регионов России продолжают действовать ограничительные меры по коронавирусу.