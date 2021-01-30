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16:36, 30 января 2021

Суд в Москве арестовал еще одного участника акции 23 января

Суд в Москве арестовал еще одного участника акции 23 января. Станислав Ахмедов, по версии следствия, ударил ногой в голову упавшего бойца спецподразделения полиции. Как передает ТАСС, в качестве доказательства в суде была предъявлена видеозапись нападения. Ранее в Москве по обвинению в противоправных действиях на акции 23 января были задержаны семь человек, шесть из них стали фигурантами дел о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов. Четыре человека арестованы.



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