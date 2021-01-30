В Москве задержан главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. Как сообщило само интернет-издание, Смирнову, по его словам, вменяют участие в или призывы к участию в несанкционированной акции. По сведениям Telegram-канал «Апология протеста», Смирнова доставляют в отдел полиции для составления протокола. Как сообщил сотрудник издания Егор Сковорода, на Смирнова оформляют протокол за участие в митинге с перекрытием движения. При этом, по словам журналиста «Медиазоны», Смирнов 23 января из дома не выходил и в в протестной акции не участвовал.

ГУ МВД по Москве ситуацию не комментировало.