Близкий к Кремлю миллиардер Аркадий Ротенберг в интервью телеграм-каналу Mash назвал себя собственником «дворца Путина» на мысе Идокопас. По его словам, там будет построен апарт-отель с достаточно большим количеством комнат. Ротенберг пояснил, что приобрел эту недвижимость пару лет назад и понимал, что это достаточно скандальное и тяжелое здание.

Ранее Mash опубликовал ролик, снятый, как утверждает издание, внутри дворца, где все находится на «нулевом этапе строительства». Схожие сюжеты выпустили два федеральных телеканала. Интернет-издание The Insider выяснило, что главный редактор и совладелец Mash Максим Иксанов, выпустивший репортаж из «дворца Путина», а потом взявший интервью у Ротенберга, живет в доме управделами президента. Квартира, как утверждает The Insider, оформлена на его отца Тахира Иксанова — бывшего директора Большого театра.