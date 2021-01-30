Посол США Джон Салливан заявил, что дипмиссия информировала о протестах исключительно ради безопасности граждан США

Посол США Джон Салливан заявил, что дипмиссия информировала о протестах исключительно ради безопасности американских граждан. В интервью телеканалу «Дождь» дипломат отверг обвинения российского МИДа во вмешательстве во внутренние дела.

Джон Салливан отметил, что это обычная практика и другие посольства в Москве, по его словам, сделали то же самое.