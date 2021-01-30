В РПЦ вслед за МВД и Генпрокуратурой назвали недопустимым вовлечение подростков в политические акции. Нынешнюю ситуацию глава отдела внешних церковных связей митрополит Иларион сравнил с обстановкой накануне 1917 года…
В силовых структурах ранее неоднократно предупреждали об ответственности за участие в завтрашней несогласованной акции.
В РПЦ вслед за МВД и Генпрокуратурой назвали недопустимым вовлечение подростков в политические акции
В РПЦ вслед за МВД и Генпрокуратурой назвали недопустимым вовлечение подростков в политические акции. Нынешнюю ситуацию глава отдела внешних церковных связей митрополит Иларион сравнил с обстановкой накануне 1917 года…