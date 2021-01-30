Бизнесмен Аркадий Ротенберг объявил себя бенефициаром дворца на мысе Идокопас в Геленджике. Ранее Фонд борьбы с коррупцией, признанный российскими властями иноагентом, утверждал, что этой недвижимостью пользуется президент Владимир Путин.

По словам миллиардера, который неоднократно называл себя давним другом российского президента, комплекс недвижимости из фильма «Дворец для Путина», будет использоваться как отель. Бизнесмен отметил, что он и другие кредиторы работают над этим объектом уже несколько лет. В интервью интернет-изданию Mash Аркадий Ротенберг сказал, что очень доволен своей причастностью к этому проекту, подчеркнув, что в работе над ним нет ничего незаконного.

Расследование ФБК о дворце вышло 19-го января. Там сказано, что деньги в строительство вложили несколько крупных предпринимателей, а предназначался комплекс в подарок президенту. В Кремле это отрицают. Сам Владимир Путин называл публикацию фонда попыткой «промыть мозги» гражданам.

Также в расследовании отмечается, что комплекс недвижимости находится под охраной ФСО и над ним установили бесполётную зону. Позже в ФСБ сказали, что перелеты в этом районе запретили из-за акривности иностранной разведки. В свою очередь в Федеральной службе охраны отрицают, что ведомство охраняет что-то в этой зоне.

Ранее этой неделе интернет-издание «Медуза» писало, что Путин как минимум четыре раза посещал комплекс на мысе Идокопас. Из публикации также следует, что под зданием находится подземный комплекс глубиной в 16 этажей.