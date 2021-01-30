Главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова оставляют в полиции на ночь до суда, сообщает издание. Ему вменяют участие в несогласованных протестах 23 января, сам Смирнов отметил, что был в этот день дома, передает «Медиазона».

Журналист был задержан сегодня днем, когда гулял с сыном, рассказал Эху Москвы коллега Сергея Смирнова Егор Сковорода.

Сергею Смирнову грозит штраф или арест на срок до 15-ти суток.