Один человек, по данным МЧС, пострадал при пожаре на северо-западе Москвы, для тушения которого были подняты вертолеты. На территории промзоны горел топливозаправщик. В ведомстве отметили, что пожар потушен. Сообщалось, что рядом с огнем находились до 40 газовых баллонов.