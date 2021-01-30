Один человек, по данным МЧС, пострадал при пожаре на северо-западе Москвы, для тушения которого были подняты вертолеты. На территории промзоны горел топливозаправщик. В ведомстве отметили, что пожар потушен. Сообщалось, что рядом с огнем находились до 40 газовых баллонов.
2021-01-30T15:33:38+03:00
2021-01-30T15:33:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 30 января 2021
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