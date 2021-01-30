Американский посол Джон Салливан отверг обвинения во вмешательстве США во внутренние дела России. В МИДе так расценили публикации на сайте посольства с информацией о несогласованных протестных акциях 23 января в поддержку Алексея Навального. В интервью телеканалу «Дождь» Салливан сказал, что это было сделано исключительно ради безопасности американских граждан, чтобы они не ходили на акцию и не оказались там случайно.

