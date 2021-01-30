Главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова поместили в камеру для задержанных и оставляют в полиции до суда, сообщает издание. Полицейские задержали его в Москве на улице, на глазах сына. В редакции сообщили, что ребенок остался с коллегами журналиста, с ним все в порядке. Сергей Смирнов находится в ОВД «Тверской», ему вменяют нарушение правил проведения митинга, передает правозащитный проект «Апология протеста».

Союз журналистов России намерен разобраться в этой ситуации, сказал «Эху Москвы» глава организации Владимир Соловьев. Он напомнил, что ранее Союз журналистов России добился возбуждения уголовного дела в связи с избиением фотокорреспондента газеты «Коммерсант».