Миллиардер Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром так называемого дворца в Геленджике

В интервью телеграм-каналу Mash бизнесмен сказал, что здание будет перестроено в апарт-отель, который откроется через полтора-два года. Ранее фильм-расследование Алексея Навального под названием «Дворец для Путина» набрал более 100 миллионов просмотров на портале Youtube. Политик утверждает, что на берегу Черного моря для президента построили частную резиденцию стоимостью как минимум 100 миллиардов рублей, над которой установили бесполетную зону. Владимир Путин затем заявил, что дворец ему не принадлежит.

Издание «Медуза» недавно сообщило, что нашло строителей этого объекта. По их словам, там есть 16-тиуровневый подземный бункер.