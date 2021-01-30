Один человек пострадал при пожаре на северо-западе Москвы, возгорание ликвидировано

Пожар в промзоне на северо-западе Москвы потушен, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

«В 14:00 пожар ликвидирован. К сожалению, пострадал один человек», — сказали в ведомстве.

Днем на северо-западе Москвы в Походном проезде на территории промзоны загорелся топливозаправщик. Огонь перешел на одноэтажную хозпостройку, его тушили по третьему номеру сложности из пяти. Пожар был локализован на площади 500 кв. м. Вблизи находилось до 40 газовых баллонов с пропаном. В ликвидации возгорания было задействовано 160 человек и 49 единиц техники, в том числе пожарные вертолеты

Источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что существовала угроза взрыва емкости с газом объемом 24 кубометра. В 200 метрах от места пожара находится жилой дом. Пожарные направили силы на защиту его от огня. Также неподалеку находятся бытовки и административное здание. Полиция оцепила периметр места ЧП.