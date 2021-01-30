Московские власти ограничивают доступ в центр города в преддверии акций в поддержку Алексея Навального

Семь станций в самом центре Москвы в воскресенье будут закрыты. Ни попасть в метро, ни выйти на улицу будет невозможно. На перронах и эскалаторах не останется пассажиров. Поезда проедут мимо Охотного ряда, Китай Города, Площади Революции, Лубянки, Кузнецкого Моста, Театральной и Александровского сада. Маршруты наземного транспорта станут короче против обычного. Автобусы высадят пассажиров на подступах к центру города. Телеграм канал Департамента транспорта сообщает, что график изменили по требованию полиции. С раннего утра и до 23 часов в центре не примут посетителей рестораны и кафе. Газета Коммерсант сообщает, что закроют и оружейные магазины. Как и в дни футбольных матчей, алкоголь и другие напитки в стеклянной таре купить не удастся.



Ограничения будут сохранятся вплоть до особого распоряжения полиции.