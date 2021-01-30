В Москве задержали главного редактора издания «Медиазона» Сергея Смирнова. По некоторым данным, ему вменяют нарушение закона о проведении митингов.

Сергея Смирнова силовики поджидали у дома – задержали, когда он вышел на прогулку с ребенком. Разговор главреда «Медиазоны» с тремя полицейскими и в бронежилетах и оперативником в штатском заснял журналист Егор Сковорода. В своем Telegram-канале он рассказал, что они со Смирновым и его сыном шли в сторону парка, когда к ним подбежали полицейские и сообщили, что журналиста задерживают по статье об участии в несанкционированных массовых мероприятиях. При этом ждать приезда супруги Смирнова, чтобы передать ей ребенка, они не стали. Мальчик сейчас находится с сотрудниками «Медиазоны», а Смирнова привезли в Тверской ОВД, к нему уже направился адвокат. Сам журналист написал, что пока так и не ясно, за что именно он задержан. По данным источника агентства ТАСС, речь идет о призывах к участию в несанкционированной акции. В минувшую среду у Смирнова прошли обыски – в тот же день следственные действия проводились у соратников оппозиционера Алексея Навального, его семьи, активистов и политиков. Они связаны с одним из дел, которое возбудили после масштабной протестной акции в столице – оно касается нарушения антикоронавирусных ограничений.

На акции в минувшую субботу по всей стране задержали около 4 тысяч человек. Десятки демонстрантов пострадали. Было заведено более 20 уголовных дел.