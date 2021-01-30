Главреда «Медиазоны» Смирнова задержали во время прогулки с сыном – редактор издания

Главного редаткора «Медиазоны» Сергея Смирнова задержали во время прогулки с сыном. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» редактор «Медиазоны» Егор Сковорода.

«Мы договорились погулять, я подошел к подъезду Смирнова, они вышли с сыном. Смирнов говорит, какой-то странный человек стоит у подъезда оперского вида, мы подумали, мало ли, совпадение, пошли дальше, завернули за угол и тут трое или четверо полицейских в форме выбегают и задерживают, они как-то невнятно сказали, по статье о несанкционированной акции. Ребенка оставили нам и его увезли в ОВД «Тверской». Пока непонятно, в чем конкретно его собираются обвинить, видимо, за какие-то твиты, хотя у него не было никаких твитов про предстоящие митинги. Совершенно безумная и незаконная ситуация. Смирнов журналист, а не активист, и никакие митинги он не организовывал и не призывал», — сказал он.

Е.Сковорода добавил, что к журналисту направляется адвокат.